Nascidos a partir dos anos 80 têm menos parceiros sexuais

Um estudo publicado nesta terça-feira, 5, nos Estados Unidos, aponta que as pessoas nascidas a partir de 1980 têm menos parceiros sexuais do que seus pais. A pesquisa entrevistou mais de 33 mil pessoas e foi publicada na revista "Archives of Sexual Behavior".

De acordo com o estudo, as pessoas da geração "baby-boomer" e da primeira fase da "geração X", nascidas nos anos 1950 e 1960, tiveram uma média de 11 parceiros sexuais na vida adulta. Já os adultos da segunda fase da "geração X", nascidos nos anos 1970, tiveram 10.

Já a "geração Y" ou "geração do milênio" está com uma média de apenas oito parceiros sexuais na vida adulta. Para quem acha pouco, há um consolo: na geração que nasceu de 1901 a 1924, os adultos tiveram uma média de dois parceiros sexuais.

