Nasce em zoo filhote com cruza de leão e tigre

Um filhote de leão com uma "ligre" (cruzamento de leão com uma tigresa) está chamando a atenção no zoológico Novosibirsk, na Sibéria (Rússia). Batizado de Kiara - mesmo nome da filha do leão Simba, do desenho "O Rei Leão - o filhote é o primeiro resultado de um cruzamento deste tipo no mundo, e foi classificado como uma "leligre". Esta mistura só é possível em cativeiro, já que as duas espécies possuem hábitos diferentes e não compartilham os mesmos espaços na natureza.

De acordo com especialistas, a cria de animais híbridos não contribui para a preservação de espécies. Kiara teve de ser adotado pelo gato doméstico do zoológico, porque a mãe não produziu leite suficiente para alimentá-lo.

