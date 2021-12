Nasa enviará sonda à Lua para estudar sua fina atmosfera

Nasa lançará esta sexta-feira uma nova sonda na órbita da Lua para descobrir os segredos de sua fina atmosfera, o que contribuirá para uma compreensão melhor de outros objetos do Sistema SOlar, como os grandes asteroides.

O lançamento desta nave espacial não tripulada, do tamanho de um pequeno carro, e denominada "Lunar Atmosphere and Dust Ambiente Explorer" (LADEE), está previsto para as 23H27 locais (00H27 de Brasília) a bordo de um foguete Minotaur V, míssil intercontinental adaptado, do Centro Espacial Wallops na costa da Virgínia (leste).

A probabilidade de o clima ser favorável no momento do lançamento é de 90%, afirmou Sarah Dougherty, diretora da experiência. Com 383 quilos de peso e equipada com três instrumentos científicos, inclusive dois espectrômetros, a sonda LADEE coletará dados detalhados sobre a estrutura e a composição química da atmosfera lunar, que é muito fina, e determinará se a poeira permanece em suspensão.

A poeira em suspensão poderia explicar o mistério das luzes observadas pelos astronautas da missão Apolo, entre 1969 e 1972, no horizonte lunar logo antes do amanhecer, disse a Nasa.

Uma melhor compreensão das características da atmosfera do vizinho celeste mais próximo da Terra poderia ajudar os cientistas a entender outros objetos do sistema solar, como o planeta Mercúrio ou grandes asteroides, explicaram os especialistas a cargo desta missão de US$ 280 milhões, iniciada em 2008.

"Quando deixamos a Lua (há quarenta anos), pensávamos que era uma superfície menos antiga, sem atmosfera", disse John Grunsfeld, administrador associado da Nasa e encarregado de missões científicas.

"Graças às sondas de reconhecimento, descobrimos que a Lua é cientificamente muito mais interessante, que continua evoluindo e, de fato, tem uma espécie de atmosfera", acrescentou. Para ele, esta missão "poderia ajudar a entender melhor a diversidade do nosso sistema solar e sua evolução".

Mas o estudo da atmosfera lunar deve ser feito sem demora antes que as missões de exploração alterem este entorno frágil, disse esta quinta-feira, durante coletiva de imprensa, Sarah Nole, cientista do programa LADEE. De fato, a atmosfera lunar é tão fina e frágil que um trem de aterrissagem poderia afetá-la, advertiu.

Interesse da China

Vários países, especialmente a China, manifestaram a intenção de ir à Lua. Pequim anunciou na semana passada o lançamento de um módulo de aterrissagem no final de 2014.

Um mês depois de seu lançamento, a sonda LADEE permanecerá os primeiros 40 dias muito acima da superfície lunar para realizar uma série de testes. Usará uma nova tecnologia a laser de transmissão tão potente quanto a das redes de fibra óptica terrestre.

Depois começará sua missão de estudo científico da atmosfera lunar durante cem dias. A última missão da Nasa para a Lua foi em 2012 com o lançamento das sondas gêmeas GRAIL para desvendar os segredos do interior lunar e medir sem campo gravitacional.

Antes disso, em 2009, os Estados Unidos lançaram as duas sondas LRO/LCROSS, que confirmaram a presença de água em forma de gelo em uma cratera no polo sul da Lua.

Astronautas americanos pisaram pela primeira vez na Lua em 1969; os últimos exploradores da era Apolo visitaram o satélite natural da Terra em 1972. A Nasa não tem planos de enviar uma missão tripulada para a Lua.

A sonda LADEE foi concebida quando a agência espacial americana tinha previsto voltar a enviar humanos à Lua como parte do programa Constellation, que o presidente Barack Obama cancelou por ter um orçamento alto demais e ser redundante em seus objetivos. O próximo projeto de exploração humana da Nasa busca enviar humanos a Marte para a década de 2030.

Desde Apolo, com 40 missões para a Lua, LADEE será a segunda sonda lunar que não é lançada de Cabo Cañaveral na Flórida (sudeste). Em 1994, Clementine partiu da Califórnia (oeste).

O Centro Espacial de Wallops está a 270 km da capital americana. Criado em 1945, tem sido usado para lançar pequenas naves suborbitais e balões científicos.

