A agência espacial americana (Nasa) divulgou um vídeo nesta quarta-feira, 13, com uma simulação artística de como seria Marte ainda "jovem", há 4 bilhões de anos. As imagens mostram o planeta antes de se tornar um deserto gelado, com temperaturas médias atualmente de -63° C.

No vídeo, o planeta vermelho tem uma atmosfera quente e úmida, capaz de abrigar oceanos de água líquida, ingrediente essencial à vida. A agência fez a animação com base em evidências científicas de que Marte já foi muito diferente no passado.

Veja o vídeo:

Da Redação Nasa divulga vídeo que simula Marte há 4 bilhões de anos

