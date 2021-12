Nasa divulga foto de planeta cor-de-rosa

Com dados em infravermelho do Telescópio Subaru, no Havaí, um grupo de astrônomos fotografou um planeta gigante em volta da estrela GJ 504. A novidade é que o planeta, que fica a 57 anos-luz da Terra, é totalmente cor-de-rosa.

A imagem foi divulgada nesta quarta-feira, 7, pela Nasa, a agência espacial americana. O planeta "Rosa" é quase do mesmo tamanho de Júpiter e o primeiro entre os chamados de "baixa massa" detectado em volta de um sol utilizando a técnica de imagem direta.

>Leia o texto original e completo (inglês) no site da Nasa

