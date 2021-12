Mutirão de glaucoma e catarata distribuirá 200 senhas para atendimento em Piatã

Um mutirão com consultas e exames gratuitos de glaucoma e catarata acontecerá nesse domingo, 15, no Ambulatório Médico Eurípedes Barsanulfo da Fundação, em Piatã.

Serão distribuídas 200 senhas, a partir das 6h, e o atendimento será das 7h às 13h. Ação é realizada pela Fundação Lar Harmonia, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Clínica Clivan (Garibaldi). Na ocasião, serão atendidos homens e mulheres acima de 40 anos ou pessoas a partir de 20 anos, com casos das doenças na família.

Para atendimento, é necessário apresentar os originais e cópias do RG, Cartão do SUS de Salvador e do comprovante de residência. Os paciente que forem diagnosticados com catarata e glaucoma serão encaminhados para cirurgia e tratamento.

