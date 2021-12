Mutirão busca promover alerta sobre câncer de próstata em Salvador

Será realizado nesta quinta-feira, 8, um mutirão em prol do Novembro Azul. A ação será realizada das 8h às 17h, no Ambulatório Silva Lima, que fica no Hospital Santa Izabel (HSI). No dia serão distribuídas 100 fichas de atendimento.

Os interessados devem chegar ao local com RG, comprovante de residência e cartão nacional do SUS. Todos os pacientes que pegarem uma das 100 fichas terão garantidos a realização do exame e consulta marcada.

O exame de sangue feito para auxiliar no diagnóstico será realizado no dia 13 de novembro, no turno matutino. Já no dia 19, os pacientes terão o resultado do exame e poderão fazer consultas ao médico.

O ato gratuito é uma parceria entre a Santa Casa da Bahia e a Sociedade Brasileira de Urologia, que juntos buscam promover o alerta sobre o diagnóstico precoce e o tratamento a ser realizado para combater o câncer de próstata.

adblock ativo