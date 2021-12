Musicoterapia alivia estresse do tratamento contra o câncer

Não é fácil para os pacientes de câncer afastar a ansiedade relativa à doença e ao efeito do tratamento. Mas esse desconforto psicológico pode ser aliviado com sessões de musicoterapia, que pode ter efeitos positivos no humor e no alívio da dor.

A novidade surgiu a partir da revisão de estudos sobre o tema publicada na revista "The Cochrane Library", liderada por Joke Bradt, do Departamento de Arteterapia na Universidade de Drexell, na Filadélfia. Foram analisados 30 ensaios clínicos envolvendo 1.891 pacientes com os mais variados tipos de tumores, sendo que em 13 estudos eles participaram de sessões de musicoterapia e em outros 17 eles escutaram músicas pré-gravadas.

O uso da música como método terapêutico já tem benefícios comprovados em várias áreas, como em pacientes portadores de dificuldades motoras, autistas, deficiência mental, paralisia cerebral, dificuldades emocionais e agora também se mostrou eficaz em casos de câncer.

Apesar de o número e do tempo de cada sessão de musicoterapia ter variado bastante, testes clínicos realizados no estudo confirmaram que, em comparação aos tratamentos convencionais, a música reduziu a ansiedade dos portadores de câncer consideravelmente.

