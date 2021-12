Musculação é benéfica para a terceira idade

Se já passou dos 65 anos e continua sedentário, nunca é tarde para começar a se exercitar. A atividade física é especialmente benéfica para o organismo na terceira idade. Uma boa opção para começar pode ser a musculação, que além de ajudar a reduzir peso, mantem a pressão arterial controlada e preserva a elasticidade e o equilíbrio. A autoestima nessa fase também tende a aumentar.

Desde a década de 80, o Laboratório de Fisiologia do Exercício (Fisex) da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) tem pesquisado os efeitos do exercício físico em homens e mulheres, comparando idades e tipos de atividades. A partir de 2005, foi criado o primeiro projeto de treinamento com pesos em homens idosos. Os resultados comprovaram os benefícios da musculação, que proporcionam mais força e resistência muscular.

Na terceira idade ocorrem alterações fisiológicas que alteram as funções neuromusculoesqueléticas, que acabam por comprometer o equilíbrio e a marcha, causando quedas com consequências muitas vezes fatais. Essa fragilidade ocorre não só por causa do envelhecimento, mas também pela redução da atividade física. Por essa razão a musculação ajuda a prevenir essa situação e manter a independência do idoso.

