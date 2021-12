O Hospital Infantil da Filadélfia, nos EUA, chegou a conclusão de que as mulheres são mais estressadas do que os homens. Isso acontece porque o sexo feminino é mais sensível à liberação de corticotropina, um hormônio relacionado ao estresse, do que os homens.

Ratos foram usados para o estudo. Quando uma fêmea era colocada em situação estressante, elas demonstraram maior sensibilidade ao hormônio corticotropina. Ao contrário dos ratos machos, que reagiram de forma normal ao aumento do hormônio. As ratas fêmeas apresentaram uma suscetibilidade maior ao estresse do que os ratos machos.

O estudo lembrou que, normalmente, as mulheres apresentam com mais frequência quadros de depressão e ansiedade do que os homens. A pesquisa ajudará os médicos no tratamento dos transtornos emocionais como depressão e ansiedade acometidos nas mulheres.

