A modelo Rhian Sygden protagoniza uma campanha da Male Cancer Awareness em que mostra, de forma surpreendente, como os homens devem fazer para identificar tumores no órgão genital. No vídeo, em inglês, a modelo diz que caso a consistência do nódulo seja macia, não há problemas. No entanto, se estiver mais resistente, deve-se procurar um médico.

Confira o educativo vídeo:

Modelo surpreende e ensina como identificar câncer em homens

