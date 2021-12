MMA é indicado também para mulheres

Desde que o MMA, sigla em inglês de Mixed Martial Arts (Artes Marciais Mistas), virou moda entre as lutas, as mulheres resolveram aderir à nova modalidade esportiva. Mas existem outros motivos, além do interesse pelo esporte. O gasto calórico, que pode chegar a 1.400 calorias por cada hora de aula e o fato da luta movimentar todo o corpo, ajudando na definição da musculatura.

Não é difícil entender porque o MMA movimenta toda a musculatura corporal. É que a luta se trata, como a própria sigla descreve, de um mix de várias artes marciais. O que ninguém imagina é que o treino, apesar da característica de luta, ajuda a relaxar o corpo e a mente. Geralmente é realizado em ambiente tranquilo, justamente porque um dos objetivos da luta é manter a mente do praticante relaxada.

A aula sempre começa com uma sessão de alongamento. Depois são praticadas as técnicas de artes marciais, finalizando com mais alongamento e uma conversa entre o treinador e os praticantes. O que é melhor, o MMA não tem contraindicação e pode até ser praticado por mulheres na terceira idade.

