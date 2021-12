Ministério da Saúde confirma segundo caso de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde informou por meio de nota nas redes sociais, neste sábado, 29, que foi notificado pela Secretaria de Saúde de São Paulo sobre um segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil (confira abaixo a nota, na íntegra).

Exames realizados na capital paulista geraram resultado positivo para o covid-19 em um paciente neste sábado. O caso foi confirmado após contraprova realizada pelo Instituto Adolfo Lutz.

Ainda segundo informações divulgadas em nota, pelo Minstério da Saúde, a vítima é um homem de 32, morador de São Paulo, que está em isolamento domiciliar. Ele chegou a trabalhar após voltar de uma viagem em Milão, na Itália, na última quinta-feira, 27.

Um dia depois, na sexta, 28, ele sentiu febre, dor muscular e na cabeça, procurando atendimento no Hospital Albert Einstein. A esposa, que viajou com ele, não apresentou nenhum sintoma.

Apesar de o paciente ter usado máscara durante todo o voo, o Ministério da Saúde vai investigar junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) possíveis contatos próximos do homem durante a viagem.

Primeiro caso

O primeiro caso de teste positivo para o coronavirus no Brasil foi registrado na terça-feira, 25. Também residente em São Paulo, o paciente tem 61 anos e tinha estado em Lombardia, na Itália.

Os dois casos registrados no Brasil são considerados 'importados', segundo o Ministério da Saúde. Isso indica que ainda não há notificação de circulação do vírus no país.

De acordo com o boletim divulgado neste sábado, o País tem 207 casos sob suspeita, com dois confirmados e 79 descartados. São Paulo é o Estado com maior número de suspeitos, 91, além dos 2 casos confirmados. Até sexta, eram 182 casos suspeitos e apenas um confirmado.

