Ministério da Saúde confirma caso positivo de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, 26, o primeiro caso positivo de coronavírus no Brasil e na América Latina. Outros 20 casos estão sob investigação e 59 suspeitas já foram descartadas.

Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, o paciente de 61 anos, que esteve recentemente na Itália, procurou um serviço de saúde com sintomas respiratórios. A suspeita foi registrada pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na terça-feira, 25, após teste com resultado positivo.

"Não tem como fechar fronteiras. É uma gripe. Como todo vírus, a medida de melhor controle é por etapas, é termos agilidade", disse Mandetta nesta manhã.

No Instituto Adolfo Lutz o caso foi submetido à contraprova, que comprovou a infecção. O idoso apresenta tosse e está em isolamento domiciliar.

"O paciente encontra-se em bom estado clínico e sem necessidade de internação, permanecendo em isolamento respiratório que será mantido durante os próximos 14 dias. A equipe médica segue monitorando-o ativamente, assim como as pessoas que tiveram contato próximo com ele", diz nota do Hospital Albert Einstein

