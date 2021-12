Minhoca pré-histórica encanta pesquisadores

Este não é certamente o sorriso da Mona Lisa, mas essa descoberta tem encantado o pesquisador Martin Smith: Hallucigenia, uma das criaturas mais surreais do passado, uma minhoca com penas e patas, também tinha dentes ao redor da boca. Ao considerar este velho fóssil de 500 milhões de anos com um microscópio eletrônico, Martin Smith, da Universidade de Cambridge (Reino Unido) e Jean- Bernard Caron do Museu Real de Ontário (Canadá) esperavam detectar os olhos.

"Ficamos surpresos ao encontrar não apenas os olhos, mas também um ar malicioso - uma série de dentes que sorriu para nós", contou Martin Smith. A descoberta, publicada na revista britânica Nature, permite ver as coisas um pouco mais claras sobre este estranho animal, agora extinto, que viveu no Cambriano - um período que viu a explosão de organismos multicelulares e uma significativa diversificação das espécies na Terra.

Os pesquisadores trabalharam em dezenas de fósseis oriundos de Burgess Shale, um local que já esteve submerso, localizado nas Montanhas Rochosas do Canadá. Descoberta pouco depois de 1900, esta minhoca pré-histórica foi descrita precisamente pela primeira vez na década de 1970.

