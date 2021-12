Minerais ajudam a manter saúde da pele

A pele protege o corpo de danos físicos, invasão microbiana, da radiação ou de fatores externos como a luz solar e raios UV, que provocam danos oxidativos. Atua portanto como uma barreira entre as partes internas do organismo e o ambiente externo. O consumo de alguns nutrientes antioxidantes ajuda a manter a aparência saudável da pele. Dentre eles estão os minerais: zinco, manganês, cobre e selênio. Seu consumo deve ser adequado, pois tanto sua deficiência como o seu excesso pode acarretar em prejuízos estéticos.

Por exemplo, o consumo excessivo de zinco interfere na absorção do cobre e diminui os níveis de HDL, além de retardar a cicatrização, provocar o ressecamento da pele e alopécia. O consumo adequado de zinco é necessário para proteger a pele contra os raios UV. O manganês e o selênio são necessários para formação de enzimas antioxidantes, a SOD e a GPX, reduzindo o estresse oxidativo e os danos que ele pode causar, como por exemplo o envelhecimento precoce ou o desenvolvimento de doenças cutâneas como a urticária, psoríase e acne.

O colágeno é uma proteína importante para a estrutura física da pele contribuindo para a firmeza dela. O zinco é um dos nutrientes necessários para a formação dessa proteína, trabalhando em conjunto com a vitamina C. Com a idade os níveis dele caem e pode ser necessária a reposição desses nutrientes via alimentar ou por suplementação.

