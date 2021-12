Metabolismo interfere na hora de perder ou ganhar peso

Muitas vezes você já deve ter se deparado com esta dúvida: por que existem pessoas magras, que comem de tudo e não engordam, enquanto outras lutam para perder alguns quilos e não conseguem? Essa questão pode ser solucionada entendendo um pouco mais sobre o metabolismo de cada um.

Afinal de contas, é este conjunto de reações químicas responsáveis pelos processos de síntese e degradação dos nutrientes na célula, que está diretamente relacionado a taxa de calorias queimadas pelo organismo.

Pessoas com metabolismo lento têm dificuldades para emagrecer, ao passo que, quando essa queima é mais acelerada, mais fácil é manter a boa forma. Genética, idade, peso, altura, sexo e até temperatura ambiente são fatores que influenciam no metabolismo, ou seja, no gasto menor ou maior de energia. No entanto, é possível acelerar este processo através de algumas atitudes cotidianas.

O tempo entre uma refeição e outra, por exemplo, não deve ser muito longo. Quanto maior o tempo, mais lento é o seu metabolismo. A falta de água no organismo também desacelera o metabolismo. O líquido é fundamental para transportar hormônios, vitaminas e minerais, além de facilitar o trânsito intestinal e a eliminação de toxinas.

Comer devagar, mastigar bem os alimentos e reduzir o consumo de gordura e de alimentos ricos em açúcar e farinhas refinadas também são comportamentos estimulantes. Grãos integrais, legumes, frutas e verduras levam mais tempo para serem digeridos, e por isso, aceleram o metabolismo. Para finalizar, vale praticar exercícios, principalmente os aeróbicos (caminhada, natação, ciclismo, esteira, bicicleta). A atividade regular ajuda a transformar glicose e gordura em energia.

