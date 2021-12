Mesmo morto, peixe de aquário se reproduz após quase 1 ano

Zumbis? Os peixes ornamentais da espécie Lebiste (Poecilia reticulata) estão sendo considerados assim. Isso porque os machos conseguem se reproduzir mesmo um ano após mortos. O fato é confirmado por um grupo do departamento de biologia da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e foi publicado na revista da Sociedade Real de Ciências Biológicas britânica (Proceedings of the Royal Society B) no fim de julho.

Segundo os especialistas - que desenvolveram o estudo na ilha de Trinidad e Tobago, no Caribe venezuelano -, os machos dessa espécie conseguem armazenar seus espermatozoides no corpo das fêmeas por dez meses ou mais. Desta forma, segundo os biólogos, estes peixes conseguem garantir a continuidade de sua linhagem. E mais: por meio deste sistema, eles têm filhotes mais resistentes, uma vez que este processo natural evita a má-formação dos novos animais.

"A armazenagem de esperma por longo tempo significa que uma única fêmea pode popular um novo cardume e estabelecer uma nova população com uma boa diversidade genética", explica o professor de biologia David Reznick, acrescentando que este fenômeno não fica restrito aos animais: "plantas fazem isso também ao produzir e despejar sementes que ficam 'dormentes' no solo por longo tempo. Mas esta é a primeira vez que encontramos essa habilidade em um animal vertebrado".

De acordo com o estudo, as fêmeas, que vivem dois anos a mais do que os machos, preferem parceiros com caudas diferentes das que predominam no cardume, uma vez que desta maneira elas garantem cópulas ao filhote de um macho morto por mais tempo. As informações são do site Uol.

