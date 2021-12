Mês passado foi o terceiro outubro mais quente já registrado

O mês passado foi o terceiro mês de outubro mais quente no planeta desde o início dos registros de temperatura, em 1880, enquanto a temperatura média de janeiro a outubro de 2016 foi a mais alta já registrada para esse período.

A Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) indicou que setembro passado marcou o fim dos recordes mensais consecutivos de calor registrados durante 16 meses.

Em outubro, a temperatura na superfície do solo e dos oceanos foi 0,72 grau centígrados superior à média do século XX, que foi de 13,9°C, informou a NOAA.

Outubro de 2016 se situa, assim, no terceiro lugar, a 0,26° C do recorde para esse mês, estabelecido em 2003.

A elevação das temperaturas em 2016 se deve a uma intensificação da corrente de aquecimento equatorial do Pacífico El Niño, que começou a se dissipar no final da primavera boreal, e deu lugar recentemente à tendência de resfriamento La Niña.

Durante os dez primeiros meses de 2016, a temperatura da superfície dos oceanos e da terra ficou 0,97°C acima da média do século XX (14,11°C) batendo o recorde anterior para esse período, registrado em 2015, de 0,1°C, detalhou a NOAA no seu boletim mensal das temperaturas no mundo.

O ano de 2016 está a caminho de estabelecer um novo recorde anual de calor, que seria o terceiro consecutivo.

A extensão média de gelo do oceano Ártico em outubro foi de 2,5 milhões de km², uma redução de 28,5% em relação à média de 1981-2010, segundo o Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo dos Estados Unidos.

Esta é a menor área de gelo do Ártico desde o início dos registros por satélite, em 1979.

Na Antártica, a extensão de gelo no oceano em outubro foi 4% menor do que a média de 1981-2010, com 7,51 milhões de km².

