Melhor comer no trabalho ou sair para almoçar?

Existem diversos tipos de trabalho, como por exemplo aqueles que demandam uma atenção a pequenos detalhes, como atividades em fábricas, laboratórios, matemáticos, entre outros; ou aqueles que exigem uma maior criatividade, como publicidade, jornalismo, artes cênicas, etc. Um estudo coordenado pelo professor Werner Sommer, da Universidade de Berlim, sugere que o almoço deve ser adaptado ao local de trabalho e o tipo de atividade exercida.

O estudo demonstrou que aqueles que saíram para almoçar voltaram mais relaxados e otimistas, mas ao mesmo tempo tiveram uma redução maior do controle cognitivo, demorando mais para se concentrarem na tarefa que estavam realizando antes do almoço. Para as atividades que demandam criatividade sair pra almoçar é melhor, mas para atividades mais analíticas, comer no trabalho é mais produtivo.

Para aqueles que se encaixam na melhora de produtividade ao comer no trabalho, devem priorizar alimentos mais fáceis, mas mesmo assim nutritivos como por exemplo, sanduíches integrais com queijo branco e rosbife. E, o mais importante, prestarem atenção ao que estão comendo e mastigando bem.

Outra dica é fazer um café da manhã reforçado, rico em fibras e frutas e, ao longo do dia "beliscar" em quantidades moderadas alimentos antioxidantes e antiinflamatórios como castanhas, frutas, frutas secas, iogurte, entre outros.

O ideal é procurar um nutricionista para que este adeque a alimentação com a rotina do indivíduo de modo a melhorar sua qualidade de vida.

