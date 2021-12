Médicos chineses implantam mão em tornozelo de paciente

O chinês Xiao Wei, da província de Hunan da China, teve sua mão direita enxertada no tornozelo por mais de um mês depois de um acidente.

Wei cortou a mão no trabalho em novembro. Seus colegas de trabalho recuperaram a mão, mas os médicos decidiram não reimplantá-la de imediato por causa da seriedade dos ferimentos.

Para não deixar a mão morrer, os médicos enxertaram ela no tornozelo do chinês. A mão já foi recolocada em seu lugar com sucesso e os médicos acreditam que Wei vai recupear seu movimento.

Este foi mais um caso de avanço na tecnologia de implantes da China. Há pouco tempo eles foram capazes de fazer crescer um nariz na testa de um homem que o havia perdido em um acidente de carro.

