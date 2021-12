Martagão Gesteira realiza primeiro caso de transplante de medula óssea

O primeiro transplante de medula óssea pela rede pública, em crianças e jovens da Bahia, com idade de 0 a 14 anos, vai ser realizado pelo Hospital Martagão Gesteira, provavelmente, ainda este ano. A previsão é que o procedimento aconteça após a fiscalização do novo serviço na unidade hospital. O tratamento ficará disponível para jovens até 18 anos.

Nesta segunda-feira, 18, foi publicada no Diário Oficial, a autorização do transplante, segundo a Portaria Nº 1.100, habilitada pelo Ministério da Saúde.

No começo, o hospital só poderá fazer um dos três tipos de transplante de medula óssea: o autólogo, quando células da medula óssea do próprio paciente são injetadas para fazer com que ela se regenere.

O implante de medula óssea no estado, já é realizado por outras unidades médicas, apenas em casos a partir de 14 anos. Anteriomente, os pacientes precisavam se deslocar para outros estados para fazer o tratamento.

“Nosso grande desafio, neste momento, é oferecer para as crianças da Bahia uma alternativa terapêutica que elas nunca tiveram acesso, que é o transplante de medula óssea. Com este novo procedimento, poderemos ampliar ainda mais o raio de atuação do nosso setor de oncologia, o que significa que nossas crianças terão ainda mais possibilidades de cura”, explica o diretor-presidente da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, Carlos Emanuel Melo.

adblock ativo