Máquina promete levar mulher ao orgasmo ao acionar botão

Cientistas americanos criaram um dispositivo que promete levar as mulheres ao orgasmo com um simples apertar de um botão. O equipamento é destinado a mulheres com anorgasmia, ou seja, não conseguem atingir o orgasmo.

De acordo com o jornal Daily Mail, o dispositivo, que é um pouco menor do que um maço de cigarro, é implantado sob a pele das nádegas. Ele é acionado por meio de um botão de um controle remoto, que ativa nervos da médula espinhal que permitem o orgasmo.

O equipamento é implantado durante uma cirurgia invasiva como a para colocar o marca-passo. Durante o procedimento, a mulher deve permanecer acordada para ajudar o médico a posicionar o dispositivo.

A "máquina do prazer" foi descoberta por acaso. O cirurgião colocava eletrodos em uma paciente, quando ela chamou a atenção dele para a situação e disse que ele teria que ensinar o marido dela a fazer aquilo.

