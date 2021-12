Maquiagem vencida causa intoxicação

Você é daquelas que adora maquiagem, não resiste a uma novidade e sai comprando tudo o que vê pela frente? Então, fique atenta aos prazos de validade da sua 'make', pois alguns produtos vencidos podem trazer sérios problemas para a sua pele.

Saiba que todos os cosméticos possuem uma data de validade e os prazos de vencimento devem ser respeitados. Dinalva Queiroz, especialista em farmacologia estética e diretora técnica do Grupo Evidence, faz um alerta para a mulherada.

"Usar estes produtos vencidos é tão perigoso quanto ingerir um pão embolorado. Isso porque passado o prazo de validade, as formulações não apenas não fazem mais efeitos benéficos ao organismo como também podem causar alergias e até intoxicações".

Portanto, jogue fora a maquiagem vencida - alguns produtos podem dar sinais de que estão estragados quando aparecem ressecados ou com coloração e cheiro alterados. Lembre-se de que não adianta nada ficar bonita e depois ter problemas na pele!

Guarde no local correto - Locais úmidos, quentes, ou com exposição ao sol fazem com que os produtos sofram alterações na formulação. Por isso, nada de deixar a 'make' jogada onde bate sol nem dentro do banheiro, onde o vapor da água quente acaba deixando os produtos úmidos.

adblock ativo