Mapas usados em escolas distorcem o tamanho dos países

No primeiro mapa, idealizado Gerardus Mercator, em 1596, que você vê acima a América do Norte é maior do que a África, o Alaska é maior do que o México e a China é menor do que a Groenlândia.

Já no segundo mapa, chamado Gall-Peters, criado em 1973 por Arno Peters, a China é quatro vezes maior do que a Groenlândia, a África é três vezes maior do que a América do Norte e o México é maior do que o Alasca.

Essa distorção é resultado da projeção Mercator (o primeiro acima), o mapa mais comum nas salas de aula e nos livros, criado para ajudar os marinheiros a navegar pelo mundo na era dos descobrimentos.

Muita gente acredita que o advento das imagens de satélite e ferramentas como Google Mapas melhorou a nossa visão do mundo, mas isso não é necessariamente verdadeiro.

O editor senior do Think Africa Press, um projeto do britânico The Guardian, James Wan, publicou na quarta-feira, 2, longo artigo revelando o problema com os mapas.

Segundo o jornalista, o erro se deve a razões técnicas. Mas, para Wan, outras inconsistências são causadas por premissas ideológicas construídas ao longo dos anos para mudar a forma como vemos o mundo.

Tecnicamente é impossível retratar a realidade de um mundo esférico em um mapa plano. Cartógrafos têm tido o mesmo problema durante séculos.

