Mais de 95% das vagas do programa "Mais Médicos" foram preenchidas

Menos de uma semana do lançamento do novo edital para o programa “Mais Médicos”, 96,6% das vagas foram preenchidas, segundo balanço do Ministério da Saúde. O programa, que atende cerca de 63 milhões de brasileiros, teve quase 30 mil profissionais inscritos até às 17h de domingo. Desse total, pouco mais de 8 mil pessoas concluíram o processo de checagem de documentos e já escolheram em que município trabalharão.

“Não surpreende a rápida resposta. O Brasil conta com 458 mil médicos em atividade, além de 329 escolas médicas, com mais de 30 mil vagas no primeiro ano. Muitas das vagas deixadas pelos cubanos a partir de 2014 eram previamente ocupadas por médicos brasileiros, demitidos à época da instalação do referido programa”, defende José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina e ex-presidente da Associação Médica Mundial.

Na manhã da abertura das inscrições para o novo edital o sistema recebeu mais de 1 milhão de acessos. “Com a alta procura e a apresentação imediata do médico ao município, a expectativa é de suprir a ausência do médico cubano com o médico com CRM o mais rápido possível”, alegou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

“No Brasil não há falta de médicos, mas ausência de um sistema de saúde organizado e adequadamente financiado. A saída dos cubanos traz oportunidade de substituí-los por médicos qualificados e redefinição do sistema público de saúde”, argumenta Amaral.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), o Brasil possui médicos ativos em quantidade suficiente para atender demandas da população. Se comparado com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fica evidente que o percentual de crescimento da população médica foi 5,4 vezes maior do que o de crescimento da população em geral nos últimos cinco anos. “Com o aumento registrado na população médica, também subiu a razão de médico por grupo de mil habitantes no Brasil, que passou de 1,93 em 2013, para 2,24 em 2018”, diz o CFM.

O sistema de inscrições para o “Mais Médicos” chegou a apresentar lentidão, mas segue estável. O ministério alega que a falha foi causada por ataques cibernéticos somados ao grande número de interessados. Devido aos problemas técnicos, o fim das inscrições foi adiado para o dia 7 de dezembro e a apresentação dos profissionais aos municípios deve ocorrer até 14 de dezembro.

Os profissionais que participam do programa recebem bolsa-formação e uma ajuda de custo inicial entre R$ 10 e R$ 30 mil para deslocamento para o município de atuação. Além disso, todos têm a moradia e a alimentação custeadas pelas prefeituras.

Histórico

O novo edital foi lançado após Cuba anunciar o fim do convênio entre os países, devido a "referências diretas, depreciativas e ameaçadoras". Durante a campanha eleitoral, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que expulsaria os médicos cubanos do Brasil. A expectativa é que aproximadamente 8 mil profissionais caribenhos deixem o país no começo do dezembro.

Jair Bolsonaro escreveu pelo Twitter que o governo cubano não aceitou as condições estabelecidas. “Condicionamos à continuidade do programa Mais Médicos a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou”, declarou.

Com a saída, o ministério da saúde alegou que já vinha trabalhando na diminuição de cubanos no programa desde 2016. “Até aquela data, cerca de 11.400 profissionais de Cuba trabalhavam no Mais Médicos. Neste momento, 8.332 das 18.240 vagas do programa estão ocupadas por eles. Outras medidas para ampliar a participação de brasileiros vinham sendo estudadas pelo Ministério da Saúde, como a negociação com os alunos formados através do FIES (Programa de Financiamento Estudantil). Essas ações poderão ser adotadas, conforme necessidade e entendimentos com a equipe de transição do novo governo”, afirmou em nota.

