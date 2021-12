Mais de 60% dos países infectados pelo coronavírus têm só casos importados

Dos 64 países atingidos pelo novo coronavírus, 41, incluindo o Brasil, tem apenas casos de pessoas que se infectaram fora de seus territórios, segundo levantamento realizado pelo G1 com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A apuração levou em consideração casos confirmados pela OMS até a manhã desta segunda-feira, 2, cerca de dois meses após o primeiro registro reportado em Wuhan, China, em 31 de dezembro de 2019.

Com isso, o número de casos importados equivale a 64% do total. No ranking dos 15 países com mais casos locais, aparecem respectivamente em primeiro, segundo e terceiro lugar, a Coreia do Sul (15764), a Itália (3885) e o Japão (2441).

Conforme a OMS, do total de países afetados, 19, tiveram somente um caso da doença: Afeganistão, Argélia, Armênia, Bélgica, Bielorrússia, Camboja, Equador, Estônia, Irlanda, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Mônaco, Nepal, Nigéria, Nova Zelândia, República Dominicana, San Marino e Sri Lanka.

