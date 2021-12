Mais de 10 planos de saúde são suspensos pela ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgo, nesta segunda-feira, 9, uma lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas a cobertura assistencial. Na lista, consta que 14 planos serão suspensos.

De acordo com a lista, 14 planos serão suspensos e segundo ANS, a medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.

A proibição da venda começa a valer na sexta-feira, 13. Os planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento. Lista pode ser consultada através do site da ANS.

adblock ativo