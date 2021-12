Mais de 10 mil brasileiros se inscrevem para ir a Marte

Uma viagem só de ida a Marte. Esta é a proposta da ONG holandesa Mars One. Achou que ninguém toparia? Mais de 200 mil pessoas de 140 países se inscreveram para fazer parte do grupo de primeiros colonizadores do planeta vermelho. A informação, divulgada nesta terça-feira, 10, é da própria Mars One.

Do total de 202.586 candidatos inscritos, 5% são brasileiros. Ou seja, mais de 10 mil fizeram o cadastro no País. A convocação foi feita em abril para uma viagem de sete meses de duração, prevista para 2022.

O maior grupo de interessados vem dos Estados Unidos (24%), da Índia (10%) e da China (6%). Mas também há candidatos de países como Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Alemanha, Austrália, Canadá, Filipinas, França, Itália, Polônia, Reino Unido, Rússia, Turquia e Ucrânia.

Nos próximos dois anos haverá três fases de seleção. E até 2015 de seis a dez equipes de quatro pessoas receberão treinamento completo.

O projeto vai custar US$ 6 bilhões (R$ 13,7 bilhões). Os participantes não vão poder voltar à Terra e viverão em habitats, precisando encontrar água, produzir oxigênio e cultivar os próprios alimentos.

Marte é um grande deserto e a atmosfera é contém principalmente dióxido de carbono. A temperatura média é de -63° C.

