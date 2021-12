Maconha ficou 3 vezes mais potente em 20 anos, diz pesquisa

A maconha consumida hoje é três vezes mais potente do que a utilizada há 20 anos, segundo estudo feito com 39 mil amostras da droga apreendidas entre 1995 e 2014 nos Estados Unidos. A pesquisa aponta que os níveis de THC, o componente alucinógeno da cannabis, aumentaram de 4% para 12% nesse período. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Segundo os pesquisadores da Universidade do Mississippi, comitantemente, a quantidade de canabidiol, outra substância ativa utilizada em tratamentos de pacientes com epilepsia grave, diminuiu. Os níveis passaram de 0,28, em 1995, para menos de 0,15, em 2014.

Os pesquisadores da Universidade do Mississippi, autores do trabalho, informaram que o aumento de potência de THC coincide com uma elevação nos atendimentos clínicos de urgência relacionados ao uso de maconha no país norte-americano. De 2005 a 2010, o número subiu 53,6% entre os homens e 42,9% entre as mulheres.

