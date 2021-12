Lua Azul poderá ser vista nesta sexta pelos baianos

Após dois anos, as pessoas poderão conferir, nesta sexta, 31, o fenômeno astronômico da Lua azul. Não espere, porém, ver o satélite da Terra adquirir a cor azul. O termo Lua azul refere-se comumente à segunda lua cheia que ocorre no mesmo mês. A primeira aconteceu no dia 2.

Para quem gosta de fenômenos espaciais, a noite será uma boa oportunidade para observar mais um. O monitor do Observatório Astronômico Antares, vinculado à Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Otávio Oliveira, conta que às 18 horas, quando a lua cheia está nascendo, é o melhor horário para observá-la.

"É quando podemos ter uma ilusão de ótica, que deixa a lua maior e mais bonita", ressalta. Ele lembra que o ideal é observar a olho nu, pois a lua cheia tem muita luz.

Idade Média - O professor do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e PHd em física da atmosfera Alberto Brum explica que esse fenômeno ocorre porque o período de fases da Lua dura 29,5 dias, enquanto o mês, exceto em fevereiro, dura 30 ou 31 dias.

"O fenômeno tem esse nome porque, na Idade Média, muita gente via a lua azulada em alguns períodos do ano. Esta coloração era causada por incêndios ou erupções vulcânicas, que provocavam mudanças na atmosfera e, consequentemente, esta coloração", relata Brum, complementando que, a partir desta nomenclatura, convencionou-se chamar o fenômeno de duas luas cheias no mesmo mês de Lua azul.

Fenômeno - O fenômeno ocorre em intervalos de, em média, dois anos e sete meses. A última vez que ocorreu foi registrada no dia 31 de dezembro de 2009 e a próxima está prevista para 31 de Julho de 2015. Fevereiro é o único mês que não pode ter a Lua azul, mesmo em anos bissextos, devido ao fato de sua quantidade de dias (28 ou 29) ser menor do que o período de fases da Lua.

Segundo a doutora em astronomia Telma Couto, em ocasiões mais raras, uma Lua azul pode ser observada duas vezes no ano, ocorrendo uma em janeiro e a outra em março, num intervalo de 19 anos. As últimas luas azuis duplas ocorreram em janeiro e março de 1999 e as próximas, nesses meses, em 2018.

Ela, porém, ressalta que a coloração azulada da Lua está relacionada a problemas ambientais. "Em agosto de 1883 uma forte erupção no vulcão Krakatoa, na Indonésia, fez com que, quando observada próxima ao horizonte, a Lua parecesse azulada. A observação da Lua com a coloração azulada está associada a algum triste evento na Terra. Que fiquemos longe de observá-la", comenta.

adblock ativo