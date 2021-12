Listras das zebras servem para evitar os mosquitos

Para que servem as listras das zebras. Segundo estudo, que pretende encerrar um debate que dura 140 anos, elas evitam que esses animais sejam atacados por mosquitos.

A disputa sobre como as zebras conseguiram seu visual característico foi iniciada na década de 1870 pelos criadores da Teoria da Evolução, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace.

A partir de então, camuflagem contra predadores, uma maneira de repelir o calor ou um indicativo de identidade de grupo foram algumas das alternativas apresentadas para as funções das listras.

Mas um novo estudo, publicado no "Nature Communications", indica que o verdadeiro papel é evitar mosquitos parasitas.

Barreira

Experimentos realizados em 2013 mostraram que os insetos evitam superfícies listradas, preferindo as lisas.

A pesquisa, liderada por Tim Caro, da Universidade da Califórnia, indica que não existe uma solução definitiva para o mistério, mas que a teoria é a melhor aposta.

Apesar de as zebras estarem frequentemente na mesma região que dois tipos de mosquitos - Tabanus e Glossina - que se alimentam de animais equinos, e de sua pele ser mais fina, o nível de sangue de zebras encontrado nos insetos foi menor do que nas outras espécies.

Savanas

Sobre as outras teorias, o texto diz que não existe uma evidência consistente para as funções de camuflagem, gerenciamento de calor ou interação social. As zebras são mamíferos, membros da mesma família dos cavalos, os equídeos, nativos da África central e do sul. Vivem nas savanas africanas.

adblock ativo