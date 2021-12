Lipospiração previne que a pessoa engorde novamente?

Muitas pessoas recorrem à lipospiração como recurso de perda rápida de gordura localizada com o pensamento de que com a retirada da célula adiposa não irão mais engordar. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Colorado, divulgado pela revista Obesity, com 32 mulheres entre 18-50 anos, saudáveis, com uma dieta de 1700kcal e que retiraram gordura das coxas, quadris e barriga, demonstrou que a maioria recuperarou quase toda a gordura na região abdominal.

O cérebro se acostuma com aquela quantidade de energia estocada (gordura) e quando ela se vai de forma não natural ele busca um equilíbrio do corpo, o que leva a um novo acúmulo de gordura. Além disso, as pessoas submetidas a essa cirurgia não costumam mudar seus hábitos alimentares e estilos de vida (atividade física), o que contribui para o acúmulo.

Oprimeiro passo é um reeducação alimentar e a prática de atividade física bem orientada após a lipo. O resultado é visto a longo prazo. Caso essas alternativas não funcionem, para pessoas com grande acúmulo de gordura a lipospiração pode ser uma alternativa. Mas, sempre pensando no pós-operatório com a mesma receita: reeducação alimentar e prática de atividade física.

adblock ativo