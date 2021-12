Laser genital ajuda na melhora da autoestima e dos sintomas clínicos da mulher

Com o aumento da expectativa de vida e a evolução tecnológica, a procura pela estética genital cresceu muito entre as mulheres. Entretanto, os procedimentos ditos “estéticos” vão muito além do “embelezamento” da genitália, a maioria dos tratamentos tem uma ação na funcionalidade do aparelho genito-urinário melhorando queixas como: excesso dos pequenos lábios, frouxidão, atrofia, falta de lubrificação e incontinência urinária.

O laser genital é um procedimento não medicamentoso que permite que a paciente recupere a mucosa genital, melhorando algumas queixas na região. É um procedimento rápido, seguro e indolor. A indicação do uso do laser genital é para mulheres que sentem algum incômodo estético ou funcional com a sua genitália. Uma das indicações mais comuns é quando a paciente está com déficit de estrogênio (hormônio), seja na menopausa natural, no pós parto ou durante o uso de medicamentos no tratamento contra o câncer de mama. Alterações vaginais como flacidez ou escurecimento dos grandes lábios e região anal também são indicações.

Os benefícios do laser ginecológico são inúmeros. Em geral, ele melhora os sintomas clínicos que estavam “incomodando” a paciente. Em Salvador, A Clínica ginecológica EMEG, realiza alguns tratamentos a laser.

