Kitesurf vem atraindo o interesse de esportistas disversos

Também chamado de flysurf, essa nova modalidade de esportes vem atraindo o interesse de esportistas diversos, como os parapentistas, windsurfistas e velejadores. Isso porque junta céu, mar, muita emoção e adrenalina.

Realizado sobre uma prancha de windsurf e um pequeno parapente, pode-se praticar muitas manobras sobre a água. O parapente, ou pipa, faz com que o praticante atinja altas velocidades.

Mistura de surf, windsurf e wakeboard, no kitesurf se pode velejar, saltar sobre as ondas, atingindo alturas que não são alcançadas em outros esportes. Mesmo com ventos fracos e poucas ondas, cenário comum em rios e lagoas, o kitesurf também é bem praticável. Mas, na presença de vento e ondas, pode-se realizar manobras de surf como se tivesse um motor na prancha, o que deixa o esporte ainda mais radical.

A prancha é muito parecida com a de surf. Alguns modelos lembram a de wakeboard. É construída com matérias mais fortes para suportar a pressão e a velocidade causada pelo parapente.

adblock ativo