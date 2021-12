Kirobo, um pequeno robô japonês, viajará ao espaço em agosto

Um ágil e falante robô androide japonês chamado Kirobo decolará em 4 de agosto do sul do Japão a bordo de um foguete com destino à Estação Espacial Internacional (ISS) para fazer companhia a um astronauta compatriota seu, anunciaram os especialistas que o criaram.

"Pode parecer um pequeno passo, mas será um grande passo para um robô", declarou Kirobo levantando o pé, durante a apresentação aos jornalistas.

Idealizado pelo especialista em robótica Tomotaka Takahashi e desenvolvido por cientistas da Universidade de Tóquio, da Toyota, da Agência de Exploração Espacial (Jaxa) e do grupo publicitário Dentsu, o pequeno Kirobo (34 cm) deverá conversar com naturalidade, em japonês, com o astronauta Koichi Wakata.

O Japão possui a bordo desta estação um laboratório, chamado Kibo, para diversos experimentos.

O robozinho sabe andar, reconhece rostos e registra imagens. Além disso, superou inúmeros testes para poder falar e mover-se em condições de microgravidade.

Kirobo foi inspirado "Astro Boy", uma personagem do mangá japonês criado pelo desenhista Osamu Tezuka.

Um gêmeo batizado Mirata ficará na Terra para ser utilizado como robô de comparação no caso de os pesquisadores suspeitarem de anomalias em Kirobo.

O objetivo do projeto é estudar em que medida um robô de companhia pode dar apoio moral a pessoas isoladas durante um longo período de tempo.

