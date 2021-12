Kerry diz que ciência do clima é 'alarmante' e 'irrefutável'

O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou esta segunda-feira, 2, que as evidências de mudanças climáticas estão fora de discussão, mas que não é tarde demais para evitar seus piores impactos.

"A ciência é clara. É irrefutável e alarmante", disse Kerry durante uma conferência climática em Majuro, nas Ilhas Marshall, por videoconferência desde Washington. "Se continuarmos no caminho atual, os impactos das mudanças climáticas só vão piorar", emendou.

Kerry disse que sem uma ação forte e imediata, o mundo experimentaria ameaças críticas a infraestrutura, estabilidade regional, saúde pública, vitalidade econômica e viabilidade de longo prazo de alguns países.

O alto diplomata americano falou a uma reunião de especialistas em clima na véspera do Fórum das Ilhas do Pacífico (PIF), nas Ilhas Marshall, um arquipélago ameaçado pela elevação do nível do mar.

"Eu apoio vocês no combate às mudanças climáticas", disse, acrescentando que a questão é uma crise global que está além de um país sozinho resolver e precisa de ação global urgente.

"Se agirmos juntos, ainda há tempo para prevenir alguns dos piores impactos das mudanças climáticas", afirmou. "Mas as pessoas das Ilhas do Pacífico sabem melhor tanto quanto os demais que nós também precisamos preparar as comunidades para os impactos que já estão sendo sentidos", emendou.

Kerry não participa do PIF e os Estados Unidos são representados pela secretária do Interior Sally Jewell.

