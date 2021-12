Kangoo Jumps ajuda a reduzir celulites

Está precisando eliminar celulites? Que tal experimentar um sapatinho diferente e apenas por 30 minutos diários para combater esses indesejáveis furinhos? Trata-se do Kangoo Jumps, um aparelho semelhante a uma bota, que possui um sistema de amortecimento que favorece a circulação e trabalha o sistema linfático de nosso corpo, ajudando a reduzir a celulite rápida e eficazmente.

À primeira vista, parece um desafio se equilibrar em cima de um sapato com solado de arcos, mas o macete é não ficar parado, pisar no meio do solado e não olhar para baixo. Os especialistas garantem que o Kangoo Jumps não oferece riscos e até ajuda a prevenir lesões, além de atuar na cura de problemas ortopédicos. Tanto que é possível fazer os exercícios em casa.

A eficácia do exercício está no trabalho que o aparelho exerce no sistema linfático. A má circulação da linfa, líquido que circula entre as nossas células e transporta toxinas e resíduos para fora do organismo é a principal causa das celulites. O Kangoo Jumps auxilia na circulação e no transporte da linfa, deixando a pele sem furinhos indesejáveis.

