Johnson & Johnson abandona guerra do Botox

O laboratório farmacêutico americano Johnson & Johnson abandonou o projeto de fabricar a própria toxina botulínica, anunciou no domingo, 13, deixando o campo livre para o grupo farmacêutico californiano Allergan, pai do Botox.



"Após uma análise minuciosa, nossa divisão Mentor decidiu frear o programa de neurotoxinas, conhecido pelo nome de PurTox, para se concentrar na atividade de implantes de mama, na qual somos líderes reconhecidos e vemos grandes oportunidades (...) de desenvolvimento", declarou à AFP Earnie Knewitz, um porta-voz da Johnson & Johnson, sem fornecer mais detalhes.



Knewitz não indicou se esta medida envolverá demissões ou encargos excepcionais para a companhia.



A Johnson & Johnson havia lançado a guerra do Botox ao comprar por 1,1 bilhão de dólares em dezembro de 2008 a Mentor Corporation, fabricante de implantes mamários que estava desenvolvendo o PurTox, um produto apresentado como um sério concorrente do Botox.



Em 2013, o Botox representou 32% das vendas totais da Allergen, cerca de 2 bilhões de dólares.



Em janeiro de 2013, a Johnson & Johnson anunciou que até o fim de 2014 planejava solicitar a autorização das autoridades sanitárias dos Estados Unidos para comercializar o PurTox.

adblock ativo