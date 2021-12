Japão "é um modelo global de dieta saudável", diz ONU

O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o brasileiro José Graziano da Silva, afirmou que o Japão "é um modelo global de dieta saudável".

Em viagem oficial a Tóquio, Graziano disse que o país asiático tem "o nível mais baixo de obesidade entre as nações desenvolvidas, menos de 4%". As informações são da ONU News.

Segundo o chefe da FAO, o Japão "tem uma cultura alimentar única e saudável que inclui vegetais, frutas e peixes". Ele citou o Washoku, sistema de culinária japonês que envolve uma série de habilidades, conhecimentos e tradições relacionadas à preparação e ao consumo de comida e que foi considerada Patrimônio Cultural Imaterial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

O Washoku é baseado no "respeito à natureza" e composto por ingredientes frescos e disponíveis na temporada e com baixo teor de gordura. José Graziano disse ainda que o Japão tem um "vasto conhecimento e experiência" nesta área para compartilhar com outros países. Essa interação é importante para promover atividades relacionadas a Década sobre Nutrição da ONU.

A iniciativa tem como objetivo lidar com dietas inadequadas, que têm uma ligação direta com doenças crônicas como diabetes, câncer e ataques do coração e derrames. O chefe da FAO declarou que o Japão ajuda países em desenvolvimento através da agência da ONU em questões de produção e consumo de alimentos e ainda no setor de agricultura.

Ele citou o Afeganistão e Mianmar, que receberam mais de US$ 100 milhões em ajuda para essas áreas. Durante sua visita, Graziano da Silva anunciou ainda os dois primeiros embaixadores da Boa Vontade da FAO japoneses, Hiroko Kuniya e Katsuhiro Nakamura.

