Japão cria banco de esperma para colonizar outros planetas

Dois cientistas japoneses anunciaram nesta quarta-feira, 28, a abertura de um banco de esperma de animais em perigo de extinção, para o qual utilizaram uma técnica de liofilização que, segundo eles, permitirá o nascimento de espécies em outros planetas.

A liofilização é um processo de secagem e de eliminação de substâncias voláteis realizado em temperatura baixa e sob pressão reduzida.

Esta equipe do Instituto de Experimentação em Animais da Universidade de Quioto conseguiu conservar o esperma extraído de duas espécies de primatas ameaçadas e de um tipo de girafa, explicou o professor Takehito Kaneko à AFP.

Os pesquisadores misturaram o esperma com um líquido de conservação e liofilizaram o conjunto, o que permite conservar o sêmen a 4 graus Celsius - uma temperatura mais elevada e menos exigente no consumo de energia que as técnicas tradicionais de conservação.

A equipe de Kaneko, que conseguiu liofilizar o esperma de um rato e um camundongo, explicou que esses espermatozoides continuavam viáveis cinco anos depois.

"Os cientistas podem desta maneira ter acessos a informações genéticas mais facilmente, o que significa que poderemos ajudar a conservar as espécies ameaçadas", acrescentou Kaneko.

Esta técnica não foi aplicada ainda ao esperma humano, mas isso poderá ser estudado no futuro, segundo o cientista, que anunciou seu próximo objetivo que é desenvolver um método similar para óvulos.

"Pode parecer um sonho, mas poderemos, no futuro, levar as informações genéticas ao espaço. Caso o homem venha a colonizar outros planetas, por exemplo, esta técnica poderá ajudar a estabelecer espécies de animais nesses planetas", explicou.

