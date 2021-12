O mês de janeiro foi o segundo mais quente já registrado, segundo uma análise de médias globais de temperaturas nas superfícies do mar e da terra, informou o governo americano nesta quinta-feira.

O informe mensal de cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) é publicado após o anúncio, feito pela agência no mês passado de que 2014 tinha sido o ano mais quente da história.

"A média global de temperaturas nas superfícies da terra e do mar para janeiro de 2015 foi a segunda mais alta para o mês desde que os registros começaram, em 1880", acrescentou o informe.

"As temperaturas da superfície da terra também foram as segundas mais altas para o mês, enquanto as temperaturas na superfície do oceano foram as terceiras mais altas da história", prosseguiu.

O janeiro mais quente foi registrado em 2007, com temperaturas médias globais na terra e no mar 0,86º C acima da média do século XX.

Este janeiro esteve 0,77º C acima da média do século XX, acrescentou o informe da NOAA.

