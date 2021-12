Iogurte ajuda a emagrecer

O consumo de iogurte cresceu entre os brasileiros. São 6 quilos anualmente para cada consumidor, o dobro da quantidade de 12 anos atrás. A notícia é ótima, já que o iogurte traz benefícios para os músculos e ossos, protege o estômago e estimula o funcionamento do intestino. E ainda ajuda a emagrecer.

Segundo estudo realizado pela Universidade do Tennesee dos Estados Unidos, o iogurte ajuda a eliminar as gorduras devido à quantidade de cálcio que possui. Além de ser absorvido com facilidade pelo organismo, o cálcio impede a queima de gordura nas células.

E o melhor é que os iogurtes diet, com menor quantidade de gordura e calorias, possuem mais cálcio, em torno de 300 miligramas em cada potinho de 170 gramas. E como possuem mais proteína, a versão desnatado permite a perda de peso sem perda de músculo. Aliás, é importante lembrar que o iogurte possui cinco vezes mais carboidratos. Quem quer emagrecer precisa abrir mão dos açucarados, com corantes e aromatizantes artificiais.

Já os iogurtes probióticos são ainda mais eficazes na redução do peso. Eles beneficiam a saúde intestinal, diminuem a fome e aumentam a absorção de vitaminas e minerais, o que desestimula os excessos à mesa.

