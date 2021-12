Ioga ganha cada vez mais praticantes no Brasil

A ioga, prática criada e difundida na Índia, está ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Sua filosofia, que tem como princípio fundamental facilitar a conexão do corpo com a mente, entendidos como uma coisa única, está atraindo um grande número de seguidores.

De acordo com a Associação Brasileira de Ioga, a atividade já é praticada por cerca de 500 mil adeptos no país, com tendência ao crescimento.

Inúmeras pesquisas apontam novas vantagens para o organismo dos que praticam ioga. Entre elas estão o fortalecimento da musculatura; o aumento da percepção do corpo; auxílio no emagrecimento e diminuição dos efeitos da menopausa.

Além desses benefícios, a ioga traz melhorias em relação à autoestima do praticante, diminuindo o estresse e elevando as taxas de satisfação. Isso porque durante a meditação, o cérebro trabalha mais lentamente, diminuindo a agitação, que causa instabilidade emocional e enfraquece o sistema imunológico.

