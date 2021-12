Inverno e alimentação: dá para manter o peso nos dias frios?

Durante o inverno o nosso corpo precisa de mais energia (kcals) para que possa executar suas funções básicas, como manter o controle da temperatura corporal, que geralmente fica entre 36-37,5°C. O tecido adiposo (depósito de gordura) é o principal reservatório de energia do nosso organismo. Existem dois tipos: o branco e o marrom, sendo que o último cuida do controle da temperatura corporal (termogênese).

O tecido adiposo produz diversos hormônios que estão intimamente ligados com a saciedade e a sensação de fome de um indivíduo, além de ser controlado por outra gama de hormônios. Como por exemplo, a insulina, hormônio necessário para que haja a entrada de açúcar nas células. Estudos como o de Berg, publicado em 2002 na Trends Endocrinol Metabolism, vêm demonstrando que um controle da insulina ajuda na manutenção do peso corporal, ou seja, no controle do acúmulo de gordura.

Alimentos muito calóricos, ricos em açúcar e gordura devem ser consumidos com moderação para que não haja o acumulo de energia extra na forma de gordura, principalmente a abdominal (visceral) que é prejudicial para o nosso sistema cardiovascular. Para isso devemos ingerir alimentos ricos em fibras que dão uma maior saciedade e alimentos termogênicos naturais como pimenta, gengibre, frutas cítricas e chá verde. O ajuste quantitativo e qualitativo da dieta deve ser realizado por um nutricionista.

