Interior da Bahia começa a realizar técnica de bypass em neurocirurgias

Mesmo com poucos neurocirurgiões no país habilitados para utilizar a técnica do bypass em neurocirugias, o interior da baiano já está realizando o procedimento.

O Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) realizou o procedimento pela primeira vez na semana passada, em um paciente de 41 anos, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. De acordo com a Secretaria de Saúd edo Estado (Sesab), após a realização de uma angiotomografia, o paciente foi diagnosticado com Aneurisma Fusiforme Roto.

A neurocirurgia, que durou cerca de sete horas, contou com uma equipe de cinco médicos, os neurocirurgiões Iogo Henrique e Juliano Baptista, os anestesistas Ítalo Lopes e José Neto, e o cirurgião vascular Gibran Swami, sendo realizado com total sucesso e ótimos resultados.

O aneurisma do paciente estava na artéria mais importante artéria do cérebro, a carótida, e para que fosse possível fechar a passagem de sangue pelo aneurisma, foi necessário criar um novo vaso, uma espécie de ponte que é chamada de bypass.

Ainda segundo a Sesab, o Aneurisma Fusiforme Roto ocorre com pouquíssima frequência e, principalmente, nas artérias cerebrais, por meio de uma dilatação circunferencial na parede da artéria, ou seja, o aneurisma é o próprio vaso. Por esse motivo, não tem como fechar o aneurisma sem fechar o vaso para cessar sangramento, diante disso, se faz necessário utilizar a técnica do bypass para garantir que o sangue circule normalmente e chegue até o cérebro.

O procedimento foi custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

