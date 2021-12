Insulinas serão fornecidas para o SUS

Começa nesta semana o fornecimento de insulinas - medicamento para controle do Diabetes -, para abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A previsão é que os primeiros lotes do medicamento, fonecidos pela Bahiafarma, cheguem aos postos de saúde nos próximos dias.

Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Estado, a Bahiafarma passa a ser a responsável pelo abastecimento de 50% da demanda de insulinas do ministério.

