Instituto realiza exames de mamografia gratuitos em shopping de Salvador

O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) vai realizar exames de mamografia gratuitos no estacionamento do Salvador Norte Shopping, a partir da próxima segunda, 6, até o dia 8 de agosto. Os procedimentos são destinados para os moradores de São Cristóvão e região.

As interessadas precisam ter acima de 35 anos, levar o RG, CPF e comprovante de residência. Serão executados 250 exames de mamografia, com 80 senhas distribuídas diariamente das 07h às 17h.

A ação é capitaneada pelo programa Vida + Rosa do INTS, programa que visa a conscientização das mulheres e da sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnostico precoce do câncer de mama.

