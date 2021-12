Instituto realiza atendimentos oftalmológicos gratuitos no Cabula

O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) oferece na próxima quarta-feira, 16, a partir das 7h, 450 atendimentos oftalmológicos gratuitos através da ação “De Olho Na Saúde”. A atividade acontece no Estacionamento do Barbosa, no bairro do Cabula, em uma unidade móvel itinerante.

O serviço é oferecido para pessoas a partir de 50 anos, devem dirigir-se até ao local portando RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. O programa tem como objetivo proporcionar orientação, prevenção e tratamento de doenças oculares como catarata, glaucoma e degeneração macular (DMRI).

adblock ativo