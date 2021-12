Instituto oferece 250 atendimentos oftalmológicos gratuitos no Acupe de Brotas

Serão oferecidos 250 atendimentos oftalmológicos gratuitos nesta terça-feira, 3, no Acupe de Brotas, próximo ao Mercantil Rodrigues no Vale do Ogunjá. Ação faz parte do projeto De Olho na Saúde, promovido pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

Para participar é necessário ter mais de 55 anos e portar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Na ocasião, serão distribuídas senhas de atendimento a partir das 7h.

Os atendimentos incluem realização de exames e consulta com médico oftalmologista, além de encaminhamento para cirurgia de catarata, se necessário. A ação também oferece orientação, prevenção e tratamento de doenças oculares.

